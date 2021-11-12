12 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga...

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2021 00:50
Iğdır'da aralarında husumet bulunan iki grubun kavgası meydan muharebesini aratmadı. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadılar.

Iğdır'da görenleri şoke eden kavga dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Aralarında önceden husumet bulunan iki grup Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi.

İki grup arasında sözlü başlayan tartışma birden kavgaya dönüştü.

Ellerine geçirdikleri taş, sopa, demirleri birbirine atan grup hızlarını alamayınca orada bulunan nalburcudan keser, kazma sapı, sopaları alarak birbirlerine saldırdılar.

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadılar.

Adeta meydan muharebesinin yaşandığı kavgaya olay erine gelen polis müdahale etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meydan muharebesi gibi kavga
Meydan muharebesi gibi kavga
PKK elebaşından CHP ve İYİ Parti’ye talimat
PKK elebaşından CHP ve İYİ Parti'ye talimat
Günün Kovid-19 tablosu
Günün Kovid-19 tablosu
Başkan Erdoğan’dan Miçotakis’e tepki
Başkan Erdoğan’dan Miçotakis’e tepki
Yunanistan ABD’nin üssü durumuna gelmiştir
"Yunanistan ABD'nin üssü durumuna gelmiştir"
CHP’li Tanju Özcan bildiğiniz gibi!
CHP'li Tanju Özcan bildiğiniz gibi!
Macaristan Türkiye’ye iade etti
Macaristan Türkiye'ye iade etti
Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de neden istemiyorlar?
Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de neden istemiyorlar?
Macaristan Başbakanı Ankara’da
Macaristan Başbakanı Ankara'da
İYİ Partili Türkkan hakkında fezleke!
İYİ Partili Türkkan hakkında fezleke!
Çarpıcı sözler: ABD devekuşu gibi!
Çarpıcı sözler: ABD devekuşu gibi!
ABD DEAŞ bahanesini yineledi
ABD DEAŞ bahanesini yineledi
Daha Fazla Video Göster