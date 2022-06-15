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İETT'de belgeli yolsuzluk! CHP'li Özgür Karabat'a yaklaşık 600 milyonluk İETT ihalesi... | İETT nasıl çöktü?

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 09:13
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı 2'nci toplantısında, İETT ihalelerinde yapılan usulsüzlükler bir bir ortaya döküldü. Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar daha düşük teklifler olmasına rağmen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, mali müşaviri olduğu firmaya 15 ihale ile 2 milyar 114 milyon TL aktarıldığını söyledi. Kamunun ve yolcuların parası hangi firmalara aktarıldı? Düşük teklif veren firmalar nasıl ihale dışı bırakıldı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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