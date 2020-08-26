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İdlib'de neler oluyor? Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat ihlal mi ediliyor?
Türkiye ile Rusya'nın İdlib bölgesindeki mutabakatı ihlal mi ediliyor? Rus ve Türk devriyelerine yönelik yapılan son saldırılar ne anlama geliyor? Bölgede kim ya da kimler gerginliği artırmak istiyor? Saldırıların arkasında hangi ülkeler var? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş sınırın sıfır noktasında canlı yayında yaşanan sıcak gelişmenin detaylarını anlattı.