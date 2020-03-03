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03.03.2020

İdlib şehidi Emre Baysal'ın kardeşi Yunus Baysal, Başkan Erdoğan'a söyledi: Askerde kalmak istiyorum!

Suriye'nin İdlib şehrinde Beşar Esad rejimi tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın halen Konya’da askerlik yapan kardeşi Yunus Baysal, Başkan Erdoğan ile arasında geçen diyalogda “Geri kalan hayatımda askeriyede görev almak istiyorum" dediğini açıkladı.

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