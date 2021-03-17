İçişleri Bakanlığından Yusufeli'ndeki yangın hakkında açıklama: AFAD'dan 1 milyon lira ödenek gönderildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yusufeli'ndeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çatakl, "Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. açıklamasını yaptı.