İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu’nun YSK iddiaları üzerine çağrı: Nasıl temin ettiğini açıkla!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. İçişleri uyarısında, "Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

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