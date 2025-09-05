İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bursa’da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Orhangazi ilçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kilogram hammadde ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken 1’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

