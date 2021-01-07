İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Diyarbakır'da HDP il binası önündeki çadırda evlat nöbeti tutan ailelere seslendi.

Evlat nöbetindeki ailelerin insanlık tarihinin en onurlu mücadelesini ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Soylu, ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını illeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın bir zamanda burayı ziyaret edeceğini aktaran Bakan Soylu, "Tam 493 gündür burada anne yüreği, evladına sarılmak isteyen babalar; izzet ve insanlık mücadele veriyorsunuz. Ben buraya bir fert olarak gelmedim. Milletimizin her ferdi bu yaptığınız büyük mücadele karışında destek ve duası var. İnsanlık tarihinin en onurlu mücadelesini burada ortaya koyuyorsunuz. Sizlere minnettarız. Dün akşam saatlerinde Arnavutluk Başbakanı ile program bittikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanımıza bugün burada olacağımızı ifade ettiğimde Sayın Cumhurbaşkanımız, her birinize hem selamları hem muhabbetleri hem de sabır dilekleri var. Bir şey daha söyledi, inşallah yakın bir zamanda sizlerle beraber olacak. Eşi Emine hanımefendi, yılbaşında sizinle ilgili o kadar güzel cümleler, o kadar onurlu cümleler etti ki, bu şu demektir, her birimizin kalbi şu anda beraberdir. Bugün burada 185 aile oldu. Ama siz sadece 185 aile değilsiniz. Sadece bu meselede sıkıntı çeken, elini yüreğine basan ızdırap duyan aileler değilsiniz. Sizler öyle büyük bir kahramanca, öyle güçlü bir işin altına imza atıyorsunuz ki, terör örgütünün dağa çıkarmak istediği, aklını çelmek istediği gençlerimize siz bu çadırda sahip çıkıyorsunuz. Halinizle, söylediklerinizle ailelerine belki de kendi büyüklerinin yapmadığı nasihati buradan yapıyor ve evlatlarına hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini ifade ediyorsunuz.



'KİM SİZE HAREKET EDİYORSA, İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK SÖYLÜYORUM, HAKKINDAN GELMEYEN NAMERTTİR'



Destek mesajını yineleyen Bakan Soylu, ailelere yapılan hakareti, kendilerine yapılmış olarak kabul ettiklerini söyledi. Terör örgütünde yaşanan çözülmede, burada evlatları için nöbet tutan ailelerin emeği olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:



"243 aile, 2020 yılında evladıyla kucaklaştı. Buradaki 22 aile evladıyla kucaklaştı. Bunun her birinde emeğiniz var. Biz bunu biliyoruz. Eğer bugün terör örgütü PKK ve bu arkamızda (HDP il binası) insanlıktan nasibini alamamış ve PKK'yı destekleyen HDP eğer bugün çocuklarımızın dağa gitmesini temin edemiyorsa bunda sizin emeğiniz var. Allah razı olsun. Ezan şahit olsun ki burada durduğunuz her dakika duadır. Ezan şahit olsun ki bu millete kötülük yapmaya çalışanlara karşı set olmaktır. Sizlere ne kadar müteşekkil olsak, bu cesaretinize, ana ve baba yüreğinize ne kadar müteşekkil olsak azdır. Allah sizden razı olsun. Ne olursunuz ağlamayın. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hiç merak etmeyin, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde güçlü bir irade ortaya koyuyor. Dünyada yapılmadık işleri gerçekleştiriyoruz. Bugün bütün arkadaşlarımızla birlikte yanınıza geldik. Gelmemizin en önemli sebebi yaptığınız bu büyük mücadeleye saygımı yüzünüze karşı bir kez daha ifade etmektir. Hiç yalnız değilsiniz. Burada kim size hareket ediyorsa, ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, hakkından gelmeyen namerttir. Açık söylüyorum hesabını bin kere sorarım. Siz bizim iki gözümüzsünüz. Size kem bir söz söylenmesine tahammül edemeyiz, kendimize söylenmiş gibi kabul ederiz. İnşallah 2021 yılında buradaki birçok aileyi evladıyla yine sizin iradeniz, inadız, cesaretiniz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılık buluşturacaktır. Buna inancımız tam."



'SİZİ EVLATLARINIZLA BULUŞTURACAĞIZ'

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Bakan Soylu, aileleri evlatlarıyla buluşturacaklarını aktardı. Bakan Soylu, "Bakın bugün bir kişi daha geldi. Ailesiyle birlikte ikna edilerek geldi. Terör örgütünü sökün sökün bitiriyoruz. Ceylan'ı da, Yusuf'u da, Adil'i de her birini onların elinden alacağız. İnşallah o günleri bizlere gösterecek. Sizi evlatlarınızla buluşturacağız. Biz onların zihinlerini kendi kafalarında hapsedeceğiz. Burada güzel bir söz söylendi. Denildi ki, 'Madem evladını devletten istiyor, öbür evladı PKK'dan istesin, PKK getirsin bakalım. Selahattin Demirtaş'ın annesi için her alanı istismar ediyorlar. Ama bu istismar maskelerini sizler düşürdünüz" dedi.



'LANET OLSUN SİZİN SİYASETİNİZE'

Bakan Soylu, HDP önündeki ailelerin seslerini duymayanlara sert eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:



"Sizi duymayanlara tekrar sesleniyorum, vicdanlarını size kapatanlara Ankara'da Meclis'te cümleler edip de, buradaki anneleri hissetmeyenlere tekrar sesleniyorum, her şeyi bir kenara bırakın Allah için ana yüreğinize, baba yüreğinize bir danışın da buradaki insanların karşı karşıya kaldığı zulmü ve yalnızlığı bir kez hissedin. Lanet olsun sizin siyasetinize. Lanet olsun yaptığınız siyaset anlayışına. Lanet olun efendinizin size verdiği talimatlardan ayrılmamak için ortaya koyduğunuz o bağlılığa lanet olsun. Bağlılığınız annelere, evlatlara olsun. Biz büyük bir milletiz. Bu milleti birbirinden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Siz o kadar büyük bir iş yapıyorsunuz, bunun farkındayız. Bu terör örgütü sona erdiği zaman bu listenin başına konacak insanlar sizlersiniz. Terör örgütünün özdeşi olan bu siyasi parti HDP'nin istismarları sona ermiştir. Yalanları, foyaları ortaya çıkmıştır, maskeleri bir bir dökülmüştür. Sizi yalnız bırakmayacağız."



ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINA TEK TEK BAKTI



Evlat çadırında ailelerle tek tek görüşen Soylu, daha sonra 2015 yılında, vatani görevi için usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş ve usta birliği olan Ağrı'ya giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı'nın yanında oturdu. Burada anne ve babalarla bir süre sohbet ettikten sonra terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların fotoğraflarına tek tek baktı.



EVLADINA KAVUŞAN BABAYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Erzurum'un Horasan ilçesinden 15 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Mehmet Emin Coşkun, 6 yıl sonra güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu oğlu İbrahim Coşkun'a kavuştu. Çadırda eylem yapan ailelerden olan Coşkun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretini duyması üzerine çadırda eylem yapan ailelerden Rauf Biçer'i aradı. Coşkun'un aradığını ve kendisiyle konuşmak istediğini söyleyen Rauf Biçer durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletti. Telefonla görüşen Bakan Soylu, Coşkun ailesiyle bir süre sohbet etti.