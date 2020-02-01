İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem bölgesi Elazığ'da son dakika açıklaması: Kanunumuzda afet bölgesi yok

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'ın Maden ilçesinde açıklamalarda bulundu. Soylu, "Afet bölgesi ilan edilsin" diye bir tartışma var. Bizim kanunumuzda afet bölgesi yok, afete maruz bölge var. Eğer bir bölgede yaşama imkanı tamamen kalkmışsa afete maruz bölge ilan ediliyor." dedi.