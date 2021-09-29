29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na: FETÖ kasetiyle bir partiye çöktün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na: FETÖ kasetiyle bir partiye çöktün

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2021 20:40
Güncelleme:29.09.2021 20:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İçişleri Bakanı Soylu, ''Biz bir yere çökmüş değiliz ama biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ'nün kasetiyle bir partiye çöktün, hala devam ediyorsun. Bunlar yanlış işlerdir, bu alanlara girmek doğru bir yaklaşım değil, ucuz siyaset manevralarıdır.'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Biz bu dünyanın, öteki dünyanın hesabını yaparız. Allah'a hamdolsun şehitlerimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman, daima yanındayız. Ne ihtiyaçları varsa da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sadece bu meselede görevli olan ben ve arkadaşlarım değil, tüm devlet emirlerine amadeyiz. Biz bir yere çökmüş değiliz ama biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ'nün kasetiyle bir partiye çöktün, hala devam ediyorsun. Bunlar yanlış işlerdir, bu alanlara girmek doğru bir yaklaşım değil, ucuz siyaset manevralarıdır. Kahraman polisimize 'katil polis' diyenlerle iş birliği yapan ben değilim, sen ve senin arkadaşların.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
’’FETÖ kasetiyle bir partiye çöktün’’
''FETÖ kasetiyle bir partiye çöktün''
Vladimir Putin’den Başkan Erdoğan’a Sputnik V aşısı daveti
Vladimir Putin'den Başkan Erdoğan'a Sputnik V aşısı daveti
Türk jetleri İtalya üzerinde uçtu
Türk jetleri İtalya üzerinde uçtu
Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi
Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi
TBMM yeni yasama yılına başlıyor
TBMM yeni yasama yılına başlıyor
Rusya’da kritik zirvenin şifreleri
Rusya’da kritik zirvenin şifreleri
Marka ve gramaj aynı, fiyatlar farklı | A Haber marketlerdeki fiyatları karşılaştırıyor
Marka ve gramaj aynı, fiyatlar farklı | A Haber marketlerdeki fiyatları karşılaştırıyor
Esad rejimi sivilleri hedef alıyor
Esad rejimi sivilleri hedef alıyor
CHP’li Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor
CHP'li Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor
Erdoğan ve Putin Soçi’de görüşmelerini sürdürüyor
Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşmelerini sürdürüyor
Hamas lideri A Haber’de
Hamas lideri A Haber'de
Erdoğan ve Putin Soçi’de görüşüyor
Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşüyor
Daha Fazla Video Göster