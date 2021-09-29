İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na: FETÖ kasetiyle bir partiye çöktün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İçişleri Bakanı Soylu, ''Biz bir yere çökmüş değiliz ama biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ'nün kasetiyle bir partiye çöktün, hala devam ediyorsun. Bunlar yanlış işlerdir, bu alanlara girmek doğru bir yaklaşım değil, ucuz siyaset manevralarıdır.'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Biz bu dünyanın, öteki dünyanın hesabını yaparız. Allah'a hamdolsun şehitlerimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman, daima yanındayız. Ne ihtiyaçları varsa da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sadece bu meselede görevli olan ben ve arkadaşlarım değil, tüm devlet emirlerine amadeyiz. Biz bir yere çökmüş değiliz ama biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ'nün kasetiyle bir partiye çöktün, hala devam ediyorsun. Bunlar yanlış işlerdir, bu alanlara girmek doğru bir yaklaşım değil, ucuz siyaset manevralarıdır. Kahraman polisimize 'katil polis' diyenlerle iş birliği yapan ben değilim, sen ve senin arkadaşların.