İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mülteci gerçeğini açıkladı: Bunlar operasyon çocuklarının paylaşımları! Hepsi bir merkezden yönetiliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyona sert tepki gösterdi. Rakamları paylaşan Bakan Soylu, "Sessiz İstila filmi bir edepsizliktir. Direkt hükümeti hedef alan bir saldırı ile karşı karşıyayız. Paylaşım yapanların yüzde 54'ü bot hesap." dedi. Soylu, "Soros taktiği yapıyor" diyerek Ümit Özdağ'a da sert çıktı.

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