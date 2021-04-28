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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu! İşte otogarda patlayıcının ele geçirildiği operasyona ait görüntüler

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Giriş: 28.04.2021 23:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri kameralara yansıdı. İşte o anlar...
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