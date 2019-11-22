22 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.11.2019

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: DEAŞ'ın bombacısı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez'de 'Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde' kod adlı teröristin yakalandığını açıkladı. Asıl adı Yusuf Huba olduğunu belirten Soylu, teröristin DEAŞ'ın baş bombacısının olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk güvenlik elemanlarının Azez'de yakaladığı teröristin DEAŞ'ın 'baş bombacısı' 'Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde' kod adlı Yusuf Huba olduğunu açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Bakan Süleyman Soylu, çeşitli ülkelerdeki 20 saldırının faili olarak aranan Huba'nın ayrıca DEAŞ'ın tüm dünyada canlı bomba ve bomba eğitiminden sorumlu elebaşısı olduğunu söyledi.

"RUSYA VE ALMANYA'DA TALİMATI VEREN KİŞİ"

"(Türkiye tarafından Suriye Azez'de yakalanan DEAŞ elebaşı Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde kod adlı Yusuf Huba) DEAŞ'ın etkin bir ismi. Bu adamın bomba yapma özelliği var, bombalı eğitim verme. Kendini patlatacak olanlar yani canlı bombalarla irtibat kuran kişi. Rusya'daki 2018 yılındaki bombalı saldırı, Almanya'nın Hamburg kentinde alışveriş merkezindeki saldırıyı planlayan, talimatı veren bu kişi. Tüm dünyadaki DEAŞ eylemcilerini internet ortamında ve yüz yüze askeri eğitim, bombalı araç hazırlama, canlı bomba hazırlama, zehirle suikast konusunda eğiten biri. Canlı bomba eylemi yapacak teröristleri eğiten, onlarca eylemin talimatı veren biri. Dünyanın farklı bölgelerinde 20 bombalı saldırının talimatını veren kişi. DEAŞ organizasyonu içinde üst düzey yönetici konumunda. Şu an Suriye'de kontrolümüzde olan bir bölgede sorgusu devam ediyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DEAŞ'ın bombacısı yakalandı!
DEAŞ'ın bombacısı yakalandı!
Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki operasyonu elinde patladı!
Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki operasyonu elinde patladı!
ABD'de hastaneye gittim marta randevu verdiler, daha kasım ayındayız...
"ABD'de hastaneye gittim marta randevu verdiler, daha kasım ayındayız..."
İşte Rahmi Turan'ın yalan haberleri
İşte Rahmi Turan'ın yalan haberleri
Bakan Akar son noktayı koydu
Bakan Akar son noktayı koydu
Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkemeden direnme kararı
Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkemeden direnme kararı
MSB: Topraklarına dönmeye başladılar
MSB: Topraklarına dönmeye başladılar
Dava, tank palet mi yoksa yerli milli üretim mi?
"Dava, tank palet mi yoksa yerli milli üretim mi?"
Kılıçdaroğlu'ndan '20 milyar dolarlık' yalan!
Kılıçdaroğlu'ndan '20 milyar dolarlık' yalan!
Kılıçdaroğlu terör destekçilerine sahip çıktı
Kılıçdaroğlu terör destekçilerine sahip çıktı
Başkan Erdoğan'dan Ata Tohumu açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "Ata Tohumu" açıklaması
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Devlet yalan söylemez!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Devlet yalan söylemez!
Daha Fazla Video Göster