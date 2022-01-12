İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında duyurdu: DİAYDER YPS-PKK'yla bağlantılı! Alarm durumundayız...

A Haber canlı yayınında gündeme dair flaş açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li İBB’ye yönelik gerçekleştirilen terör soruşturması sonrası gelinen noktayı ilk kez açıkladı. Teftişlerin CHP'li belediyelere özgü olmadığın altını kalın harflerle çizen Bakan Soylu, “İBB'de mesela, diyor ki 'Adli sicil kaydı temiz'. Millete yalan söylemeyin, ben neyin temiz olup olmadığını biliyorum. Elinizde çok sosyal medya troll'ü olması yalanınızı doğru kılmaz. Her ay gazetecilere 15, 30 bin lira, bazı gazetecilere başka şeyler vermek sizi haklı ve meşru kılmaz.” dedi. Bakan Soylu, çok kritik konulara değindiği konuşmasında "Soruşturmanın ileri safhalarında öyle bir hal aldı ki Apo için eylem yapan, terör örgütünden öldürülenin Uhud Savaşı'nda şehit olmuş gibi olduğunu, Türkiye'nin bölünmesi lazım geldiğini, 2019'da kurulan bu dernek Apo'nun ‘Sizi ben buraya konduruyorum' dediği bir dernek. DİAYDER YPS/PKK ile bağlantılı, alarm durumundayız." açıklamasını yaptı.

A Haber'de yayınlanan ve yazar Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "SEBEP SONUÇ" programına konuk olan Bakan Soylu'nun o açıklamaları...

İBB'YE 'TERÖR' TEFTİŞİ

İBB'de mesela, diyor ki 'Adli sicil kaydı temiz'. Millete yalan söylemeyin, ben neyin temiz olup olmadığını biliyorum. Elinizde çok sosyal medya troll'ü olması yalanınızı doğru kılmaz. Her ay gazetecilere 15, 30 bin lira, bazı gazetecilere başka şeyler vermek sizi haklı ve meşru kılmaz.

KILÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Seçimler kaybedilir, kazanılır. Kaybetmenizin size öyle bir kazancı olur ki kazansaydınız belki kaybın önü açılırdı. Biz İstanbul'da elimizden geleni yaptık, takdiri millete bıraktık. Elbette yarışı bıraktığımız anlamına gelmez. Parti teşkilatlarımız ellerinden geleni yapacaklar. Bunlar siyasi mugalatalar.

Patnos, Silopi belediyeleri HDP'de. Bu belediyelerin oraya istediği kişiyi almasına seyirci mi kalmalıyız? HDP'de olabilir, kanuna uymayan bir durum varsa benim görevim o durumu kontrol etmektir. Bizim bakanlığımız 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili farklı gerekçelerle 2 bin 32 soruşturma yapmış.

'TEFTİŞ CHP'Lİ BELEDİYELERE ÖZGÜ DEĞİL"

Bizim bakanlığımız 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili farklı gerekçelerle 2 bin 32 soruşturma yapmış. Bu öyle abartıldığı gibi üstüne gitmek değil. 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili özel teftiş sayısı 166. 2019'da 40, 2020'de 3, 2021'de 6 AK Parti belediyesin özel teftiş yapılmış. 2020'de 4, 2019 yılında 25 CHP belediyesine özel teftiş yapılmış. 2020'nin tamamında ben özel teftiş aldım. Kendim, kendi birimlerime özel teftiş yaptım.

"DOSYALARA EL KONULDU" İDDİASINA FLAŞ YANIT

'Sen bunu yapamazsın' demek devleti etkisizleştirmek demek. Devlet yönetmek bu değildir, burası çadır devleti değil. 'Benim dosyalarıma el koydular' diyor. Biz kimsenin dosyasına el koymayız, o da yalan.

İBB'YE TEFTİŞ SORUŞTURMASININ DETAYLARI

İBB'de personel alınıyor. Alırken de bir şeye bakılması lazım. Belediyelerin şirketleri var, temel problem burada. Belediyelerin şirketlerinin istihdam yönetme biçiminin devleti aldatması sorun aslında. Aldatmak istemezse ona diyebilecek bir şey yok. 2019'un Haziran'ıyla 2019'un Kasım'ı arasında 'Bu sakıncalıdır, bunun alınmaması gerekir' dendiği anda almışlar işe. Bu olay başladığında ben bunun İBB'yle bağlantılı olduğunu bilmiyordum.

"DİAYDER YPS/PKK'YLA BAĞLANTILI! ALARM DURUMUNDAYIZ"

Biz geçen yıl 183 eylemi olmadan önledik. Terör örgütünün şehir eylemleri için eğitim, talimat verdikleri var. YPS, terör örgütünün bir kolu ve bununla ilgili alarm durumundayız. Şehirlere sızıyorlar, günlerce keşif yapıyorlar. Soruşturmanın ileri safhalarında öyle bir hal aldı ki Apo için eylem yapan, terör örgütünden öldürülenin Uhud Savaşı'nda şehit olmuş gibi olduğunu, Türkiye'nin bölünmesi lazım geldiğini, 2019'da kurulan bu dernek Apo'nun "Sizi ben buraya konduruyorum" dediği bir dernek. DİAYDER YPS/PKK ile bağlantılı, alarm durumundayız. Bu soruşturma genişleyince anlaşılıyor ki bunun bir ilgisi daha var. İBB'ye aday vereceğiz diyorlar, bunların her birinin suç kaydı var ve örgüt üyeliğinden tutuklandılar. Bunun bizim KHK ile kapattığımız terör örgütlerinin derneklerinden herhangi bir farkı söz konusu değil. Bütün bunlarla ilgili biz tarama yaptık. Özgür Özel tarafından soru gelince de dedik ki 'İltisak ve irtibatlı olanlar bunlardır.' Bunlar dağa gitmiş, evlatlarımızı şehit etmiş olanlar. İBB'ye ait hadisede tam fotoğrafı görmek, bunun için yapılıyor teftiş.

"İBB HERHANGİ BİR ARAŞTIRMA YAPMAMIŞ"

Gönderdiği yazı tam anlamıyla diyor ki "Ben eksik hata yaptım, hata ettim, buradan dönüyorum ve cayıyorum". Alıyorsunuz orada işe, sonra hiçbir araştırma yapmıyorsunuz. 2 yıl sonra soruşturma açılınca valiliğe yazı yazıyorsunuz. Bunun kimsenin belediyesiyle bir ilgisi yok. Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde ben olsaydım ilk cümlesi çıktığı andan itibaren İBB Başkanı'nın kamuoyuna "Teftiş kurulu başkanımı bu işi soruşturması için görevlendiriyorum" derdim. Siyasi mağduriyet oluşuyorsa kanun geçerli olmasın, böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Bahsettiğiniz 20 bin kişiyi hangi kritere göre aldınız? Kaç kişiyi çağırdınız, kaç kişiyle mülakat yaptınız? KPSS'ye göre mi aldınız? Bütün bunları bir tarafa koyabilmek, siyasi bir mugalataya bunu getirebilmek, tartışma ortamı çıkarabilmek için böyle bir durum.