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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 482 kilogram eroin, 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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Giriş: 11.03.2021 23:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilogram eroin, 65 kilogram da metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de "terörün finansmanı operasyonu"nda uyuşturucuya bir darbe daha vurulduğunu belirtti.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik eden Süleyman Soylu, operasyonda 482 kilogram eroin ile 65 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu maddelerinin dün Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyü kırsalında, bugün de Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirildiği kaydedildi.

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