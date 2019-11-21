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21.11.2019

İçişleri Bakanı Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a sert tepki: Hain provokatör... |Video

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam arasındaki tartışma damga vurdu. İslam'ın, , FETÖ'cü Ahmet Altan'ı destekleyen skandal açıklamalar yaparak "Susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" demesi üzerine Bakan Soylu, "Sen Türkiye Cumhuriyetine her zaman ihanet ettin. Sen hainsin, provokatörsün" karşılığını verdi.

2020 için Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de, Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam, FETÖ'cü Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına yönelik skandal açıklamalar yaptı.

"SEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE HER ZAMAN İHANET ETTİN"

FETÖ'cü Altan'ı savunarak bütçe görüşmelerini karıştırmak isteyen Cihangir İslam'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki geldi. Bakan Soylu, Cihangir İslam'ın skandal sözleri üzerine "Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucusun." açıklamasında bulundu.

AK PARTİLİ VEKİLLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Cihangir İslam'a AK Parti milletvekilleri de tepki gösterdi. Vekiller, "Sen burayı provoke ediyorsun. Senin yerin burası değil" diyerek tepkilerini gösterdiler.

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