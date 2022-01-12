İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber'de İBB'ye 'terör' teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen soruşturmayla ilgili ise "Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz." ifadeleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok'un sunuculuğunu yaptığı Sebep Sonuç programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İBB TEFTİŞİ HAKKINDA KONUŞTU

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili başlattığı özel teftiş hakkında da konuştu.

"BAZI GAZETECİLERE MAAŞ BAĞLAMAK SİZİ HAKLI ÇIKARMAZ"

İBB'ye yönelik olarak Soylu, "Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz" ifadelerini kullandı.