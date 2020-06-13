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İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Hain saldırı önlendi! Kobani'den 10 kilogram patlayıcı getiren terörist yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den Türkiye'ye getiren PYD/YPG'li teröristin Akçakale'de yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı..
Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi