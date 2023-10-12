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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Irak ve Suriye'de tüm tesisler vuruldu

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Giriş: 12.10.2023 12:11
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar ve Kaçakçılık, Asayiş, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı” gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "Irak ve Suriyede tüm tesisler vuruldu." ifadelerini kullanırken son 4 ayda 309 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
’’Irak ve Suriye’de tüm tesisler vuruldu’’
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