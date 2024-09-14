14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü

İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2024 08:43
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede; İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve rehine takası konuları ele alındı. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
17 ilde FETÖ operasyonu!
17 ilde FETÖ operasyonu!
İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü
İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü
Salim Güran’ın yeni ifadesi A Haber!
Salim Güran'ın yeni ifadesi A Haber!
Nevzat’ın katilden farkı yok
"Nevzat'ın katilden farkı yok"
Yüksel Güran’ın şüpheli telefonları!
Yüksel Güran'ın şüpheli telefonları!
Irkçılık sosyal medyada giderek yükseliyor
"Irkçılık sosyal medyada giderek yükseliyor"
Narin cinayetinde düğüm çözülüyor!
Narin cinayetinde düğüm çözülüyor!
’’Bütün tetkikler şuan yapılıyor zaman alacak’’
''Bütün tetkikler şuan yapılıyor zaman alacak''
Çocuklara bir gelecek borçluyuz
"Çocuklara bir gelecek borçluyuz"
Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü?
Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü?
Mahmur kampı sözde sorumlusu öldürüldü
Mahmur kampı sözde sorumlusu öldürüldü
Narin cinayetinde tutuklanan şüphelilerin ilk görüntüsü
Narin cinayetinde tutuklanan şüphelilerin ilk görüntüsü
Daha Fazla Video Göster