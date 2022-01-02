03 Ocak 2022, Pazartesi
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İBB’ye başlatılan terör soruşturmasında neler var? İşte DİAYDER iddianamesinin detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın PKK’nın paralel diyaneti DİAYDER’le ilgili hazırladığı iddianamede neler var? Perde arkasında PKK ile iltisaklı birçok ismin yer aldığı DİAYDER ile ilgili detayları Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek canlı yayında verdi.