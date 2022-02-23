23 Şubat 2022, Çarşamba
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İBB'nin taksi teklifi UKOME'de 13'üncü kez reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 5 bin yeni taksi plakası teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.