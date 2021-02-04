İBB'den Maltepe'de akılalmaz kaldırım yenileme çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Maltepe’de tepki çeken bir çalışma yaptı. İlçedeki hiçbir hasarı olmayan kaldırım taşları sökülüp, yenilendi. Çevrede yaşayan vatandaşlar israfa tepki gösterdi. Vatandaşlar biri, “Yaklaşık 2 yıl önce bu taşlar bu kaldırımlar yapıldı buna rağmen yeniden bu taşlar yenileniyor bu israftır bu israf neden birileri zengin mi ediliyor?” sorusunu yöneltti.

İstanbul Maltepe'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ilçede akılalmaz bir israfa imza attı.



Maltepe Atatürk Caddesi'nde yaklaşık 20 gündür kaldırım yenileme çalışması yapılıyor. Bu çalışma çevredekiler tarafından tepki çekiyor çünkü kaldırımların yaklaşık 2 yıl önce yenilendiği belirtiliyor bu çalışma israf olarak görülüyor.

Kayda geçen görüntülerde, sökülen kaldırım taşlarının hiçbir hasarı olmadığı görülüyor.

İBB'nin israfı tepkilere neden oldu.



"BİRİLERİ ZENGİN Mİ EDİLİYOR"

Vatandaşlar biri, "Yaklaşık 2 yıl önce bu taşlar bu kaldırımlar yapıldı buna rağmen yeniden bu taşlar yenileniyor bu israftır bu israf neden birileri zengin mi ediliyor?" sorusunu yöneltti.