BİZE ULAŞIN
16.09.2019
İBB'den işten çıkartılan bir grup işçi, CHP il binası önünde oturma eylemine başladı | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkartılan bir grup işçi CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı. İşçiler yeniden işlerine dönene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.