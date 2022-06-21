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İBB'den Emirgan Korusu'nda izinsiz ağaç kesimi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2022 16:35
Çırağan Caddesi’nde asırlık çınarların kesilmesine tepkiler dinmemişken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kez Emirgan Korusu’ndaki ağaçları katletti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
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