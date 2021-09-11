İBB’den ekmek israfı! Onlarca kutu Halk Ekmek çöp kenarına atıldı!

İstanbul Bahçelievler'de, yaklaşık 16 koli halk ekmek çöp kenarına atıldı. Konteyner kenarındaki ekmekleri gören çevre sakinleri duruma tepki gösterdi. Her fırsatta israftan dem vuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine bir israfa imza attı. Bizler şu anda Bahçelievler’de çokta işlek olmayan bir sokaktayız. Kutu kutu dizilmiş halk ekmek buraya atıldı. Onlarca koli içindeki ekmeği görenler gözlerine inanamadı. Çöpe atılan halk ekmeklerin tarihide dolmadı.

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