İBB’deki yolsuzlukta soruşturması! Murat Ongun ile Serdal Taşkın’ın ses kayıtları ortaya çıktı

İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonunun detaylarına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gözaltındaki şüpheliler Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin konuşma kayıtları girdi.

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