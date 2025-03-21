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İBB’deki yolsuzlukta soruşturması! Murat Ongun ile Serdal Taşkın’ın ses kayıtları ortaya çıktı

İBB’deki yolsuzlukta soruşturması! Murat Ongun ile Serdal Taşkın’ın ses kayıtları ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 15:08
İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonunun detaylarına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gözaltındaki şüpheliler Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin konuşma kayıtları girdi.
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İBB’deki yolsuzlukta soruşturması! Murat Ongun ile Serdal Taşkın’ın ses kayıtları ortaya çıktı
Murat Ongun’un ses kaydı ortaya çıktı
Murat Ongun'un ses kaydı ortaya çıktı
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