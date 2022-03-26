26 Mart 2022, Cumartesi
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İBB yönetiminin suya zam talebine tepki! AK Parti ve MHP grubundan ret
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına zam teklifi AK Parti ve MHP oyları ile reddedilmişti. İstanbullular zam teklifine tepki gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu verilen sözlerin tutulmadığını ve İBB'nin yüzde 80 su zammı teklifiyle geldiğini ifade etti.