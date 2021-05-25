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İBB yönetimine "tenis kortu" tepkisi | İŞİN ASLI

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Giriş: 25.05.2021 16:06
Güncelleme:25.05.2021 16:26
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi şimdi de Haliç'in üzerine yaptırdığı tenis kortuyla gündemde... İBB'nin birçok tesisinde tenis kortu bulunduğunu ifade edenler, şov amaçlı olan bu çalışmanın israf olduğunu düşünüyor... Öyle ki pandemi döneminde şehir hastanesinin yolunu bütçesi olmadığını gerekçe göstererek yapmayan İBB'nin, tenis kortuna gerekli bütçeyi ayırabilmiş olması da tepki gösterilen konular arasında... İstanbullular bu olaya tepkili...

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İBB yönetimine tenis kortu tepkisi
İBB yönetimine "tenis kortu" tepkisi
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