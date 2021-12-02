İBB yönetimine kentsel dönüşüm tepkisi! Yüzde 1 pay ayırdı

İBB'nin 2022 bütçesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Kentsel dönüşümle ilgili bütçenin, reklama ayrılan bütçeden az olması tepkilere neden oldu. Detayları, A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Şehir Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdağ, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN