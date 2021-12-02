02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB yönetimine kentsel dönüşüm tepkisi! Yüzde 1 pay ayırdı

İBB yönetimine kentsel dönüşüm tepkisi! Yüzde 1 pay ayırdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2021 13:05
İBB'nin 2022 bütçesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Kentsel dönüşümle ilgili bütçenin, reklama ayrılan bütçeden az olması tepkilere neden oldu. Detayları, A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Şehir Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdağ, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’ye kentsel dönüşüm tepkisi
İBB'ye kentsel dönüşüm tepkisi
Türkiye’nin yeni ekonomi politikası
Türkiye'nin yeni ekonomi politikası
CHP’li İzmir’de para nereye akıyor?
CHP'li İzmir'de para nereye akıyor?
MİT’ten nokta operasyon!
MİT’ten nokta operasyon!
Koruması Türkiye’ye getirildi
Koruması Türkiye’ye getirildi
Erdoğan’dan Milli Deniz Topu mesajı!
Erdoğan'dan Milli Deniz Topu mesajı!
Meclis toplantısında gergin anlar
Meclis toplantısında gergin anlar
Google temsilcisinden Meclis’te sunum
Google temsilcisinden Meclis’te sunum
Rusya – Ukrayna savaşı çıkar mı?
Rusya – Ukrayna savaşı çıkar mı?
Muhalefet neden ısrarla seçim diyor?
Muhalefet neden ısrarla seçim diyor?
YSK engeline rağmen...
YSK engeline rağmen...
MİT’ten Kuzey Irak’ta operasyon
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon
Daha Fazla Video Göster