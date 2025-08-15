15 Ağustos 2025, Cuma
İBB yolsuzluk soruşturması! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddia edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktardı.