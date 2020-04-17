17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB yola "taş" koymuştu! Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolları ortaya çıktı | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.04.2020

İBB yola "taş" koymuştu! Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolları ortaya çıktı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açılışı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Yolların büyük kısmı tamamlanırken kalan kısımlar için ise yürütülen hummalı çalışmalar havadan görüntülendi. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamasının ardından, vatandaşların mağdur olmaması adına hükümet hızlıca harekete geçmiş ve çalışmalara başlamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapımını hızlandırılması talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi açılışı için gün sayıyor. Açılışına 3 gün kalan hastanenin yollarındaki büyük kısım tamamlandı. Yolların kalan kısmı için hummalı şekilde yürütülen çalışmalar sürüyor havadan görüntülendi. Havadan çekilen yapımı biten hastanenin yollarının da büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde açılışa gün sayan şehir hastanesinde iş makinelerinin kalan yolların tamamlanması için çalıştığı görülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İBB yola taş koymuştu! Devlet gereğini yaptı
İBB yola "taş" koymuştu! Devlet gereğini yaptı
Ender Saraç koronavirüse kalkan olan sebzeleri tek tek saydı |Video
Ender Saraç koronavirüse kalkan olan sebzeleri tek tek saydı |Video
Hayat ne zaman normale dönecek?
Hayat ne zaman normale dönecek?
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis cezası
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis cezası
Türkiye'den Somali’ye yardım
Türkiye'den Somali’ye yardım
Bilim Kurulu saat 14'te toplanacak
Bilim Kurulu saat 14'te toplanacak
Ürküten iddia: ABD finanse etti Çin üretti
Ürküten iddia: ABD finanse etti Çin üretti
Fatmanur Altun'dan skandal iddialara cevap!
Fatmanur Altun'dan skandal iddialara cevap!
Fatih Portakal'ı kızartan yayın! FOX TV'de Amerika'daki gerçekleri anlattı!
Fatih Portakal'ı kızartan yayın! FOX TV'de Amerika'daki gerçekleri anlattı!
CHP'li İBB metro seferlerini 10 dakikaya çıkardı
CHP'li İBB metro seferlerini 10 dakikaya çıkardı
Koronavirüse yakalanıp iyileşen aile yaşadıklarını A Haber’de anlattı
Koronavirüse yakalanıp iyileşen aile yaşadıklarını A Haber’de anlattı
CHP'li İBB Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirlerine uymadı
CHP'li İBB Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirlerine uymadı
Daha Fazla Video Göster