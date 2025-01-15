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İBB toplu ulaşıma yüzde 35 zam yaptı! Yeni tarifeler belli oldu

İBB toplu ulaşıma yüzde 35 zam yaptı! Yeni tarifeler belli oldu

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 11:21
Güncelleme:15.01.2025 11:30
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yaptı. Karar UKOME'de kabul edildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

İŞTE İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA ESKİ VE YENİ TARİFELER

Kategori Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL)
Tam bilet 20,00 27,00
Öğrenci 9,76 13,18
Öğretmen ve 60 yaş 14,32 19,33
Öğrenci abonman 282,50 381,38
Tam abonman 1569,00 2118,15
Metrobüs - Tam 29,68 40,07
Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş 16,28 21,98
Metrobüs - Öğrenci 9,76 13,18

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İBB toplu ulaşıma yüzde 35 zam yaptı! Yeni tarifeler belli oldu
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