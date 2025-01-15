15 Ocak 2025, Çarşamba
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İBB toplu ulaşıma yüzde 35 zam yaptı! Yeni tarifeler belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yaptı. Karar UKOME'de kabul edildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
İŞTE İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA ESKİ VE YENİ TARİFELER
|Kategori
|Eski Fiyat (TL)
|Yeni Fiyat (TL)
|Tam bilet
|20,00
|27,00
|Öğrenci
|9,76
|13,18
|Öğretmen ve 60 yaş
|14,32
|19,33
|Öğrenci abonman
|282,50
|381,38
|Tam abonman
|1569,00
|2118,15
|Metrobüs - Tam
|29,68
|40,07
|Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş
|16,28
|21,98
|Metrobüs - Öğrenci
|9,76
|13,18