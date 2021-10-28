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İBB Sözcüsü Murat Ongun var olan projeyi yeni yapıldı diye paylaştı! T3 Vakfı’ndan İBB sözcüsüne proje tepkisi

A Haber
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Giriş: 28.10.2021 08:52
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İBB Teknoloji Atölyeleri"ni paylaştı. "Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık" açıklamasıyla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı hedef gösterdi. T3 Vakfı'ndan ise yanıt gecikmedi.
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