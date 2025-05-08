İBB soruşturmasında bir itiraf daha! Ekrem İmamoğlu rüşvet istemiş

"İnşaat ruhsatı karşılığında Ekrem İmamoğlu ve ekibine rüşvet verdim" diyen müteahhitler listesine bir yenisi daha eklendi. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren bir müteahhit o dönem yaptığı inşaata iskan alabilmek için, bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisini çağırdığını ve iskan karşılığında 500 bin TL rüşvet istediğini anlattı. İşte detaylar...

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