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İBB soruşturmasında bir itiraf daha! Ekrem İmamoğlu rüşvet istemiş

İBB soruşturmasında bir itiraf daha! Ekrem İmamoğlu rüşvet istemiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 09:21
"İnşaat ruhsatı karşılığında Ekrem İmamoğlu ve ekibine rüşvet verdim" diyen müteahhitler listesine bir yenisi daha eklendi. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren bir müteahhit o dönem yaptığı inşaata iskan alabilmek için, bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisini çağırdığını ve iskan karşılığında 500 bin TL rüşvet istediğini anlattı. İşte detaylar...
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İBB soruşturmasında bir itiraf daha! Ekrem İmamoğlu rüşvet istemiş
Ekrem İmamoğlu rüşvet istemiş
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