İBB ihalelerinde 38 milyar liralık para trafiği
CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu da rüşvet soruşturması kapsamında cezaevine gönderildi. Soruşturmaların merkezinde bulunan İstanbul’da ise belediye harcamaları için çekilen milyarlarca liralık kredinin amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.