Beylikdüzü'nde metrobüsteki 'yan baktın' cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B., Ferdi Aras (22) ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Baba ve oğlu metrobüsten indikten sonra bir süre takip ettikleri Aras'ı bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ferdi Aras tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Aras'ın nişanlı olduğu kız ve annesiyle buluşmaya gitmek için metrobüse bindiği öğrenildi.