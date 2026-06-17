Vergi ve SGK borçlarında dev yapılandırma müjdesi! 72 ay taksit ve düşük faiz fırsatı başladı!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, milyonlarca vatandaşa ve esnafa derin bir nefes aldıracak. Vergi borçlarından SGK primlerine, trafik cezalarından öğrenim kredilerine kadar pek çok kamu alacağını kapsayan yapılandırma ile borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milyonları ilgilendiren yeni sistemin detaylarını, başvuru tarihlerini ve ödeme kolaylıklarını A Haber ekranlarında tek tek anlattı.