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İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında silahlı darp iddiası

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2022 23:34
İstanbul’da park meselesi yüzünden bir kişiyle tartışan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün tartıştığı kişiyi silahla darp ettiği iddia edildi. Bir AVM otoparkında yaşanan tartışma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Olay İstanbul'da bir alışveriş merkezi otoparkında meydana geldi.

İddiaya göre bir AVM'ye İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, park yüzünden bir kişiyle tartışmaya başladı.

Karşı taraf aracından inerek, Öztürk'ün kullandığı otomobile gelince tartışma daha da alevlendi.

Otomobilinden inen Öztürk, tabancasının kabzası ile tartıştığı kişinin başına defalarca vurdu.

Olayın ardından Öztürk aracına binerek kaçmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Darp edilen kişinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Öztürk, güvenlik ekiplerine mukavemet, hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Öztürk, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayda kullanılan silaha el konuldu.

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