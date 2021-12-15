İBB, FETÖ’cülere de kadro vermiş! 5 FETÖ deşifre oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de terör örgütü PKK ve DHKP-C’den sonra FETÖ ile bağlantılı kişilerin de işe alındığı ortaya çıktı. İBB'nin önemli kadrolarında işe başlatılan FETÖ'cüler arasında Emniyet ve TSK'dan ihraç edilenlerin örgüt içinde ev abiliği yapanların da olduğu tespit edildi.

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