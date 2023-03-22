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İBB ekipleri Üsküdar zabıtasına saldırdı! Gösterilen alanı beğenmeyince kavga çıkardılar

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 09:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde 29 gün boyunca konserler planladı. İşte o ilçelerden biri de Üsküdar'dı. İlçe belediyesi etkinlik için ana meydanı önerdi. Ancak talebi kabul etmeyen İBB zabıta ekipleri, alanda bulunan Üsküdar Belediyesi çalışanlarını hastanelik etti.
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İBB ekipleri Üsküdar zabıtasına saldırdı
İBB ekipleri Üsküdar zabıtasına saldırdı
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