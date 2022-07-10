İBB Başkanı nerede? İstanbullu selle mücadele ederken Ekrem İmamoğlu kentte yok

İstanbul’da etkili olan yağış sonrasında Esenyurt, Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçede taşkınlar meydana geldi. Ev ve dükkanlar suya gömüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesinde incelemelerde bulunurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Konya Selçuklu’daki programını yarıda kesip İstanbul’a döndü, selden etkilenen vatandaşlarla buluşup incelemelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ortalıkta gözükmezken İstanbul’daki durumla alakalı bir paylaşım yapmadı. İmamoğlu en son Bayramın 1’inci günü Kağıthane’de görüldü. Diğer taraftan Ekrem İmamoğlu’nun Muğla Fethiye Uzunyurt'ta olduğu öğrenildi.