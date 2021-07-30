İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kibir dolu sözler: Seni muhatap almadım

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşımaya yüzde 15 zam yaptı. Yapılan son zamlara göre; 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı. Zammın görüşüldüğü toplantıda ise gergin anlar yaşandı. İBB Başkanı İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Temsilcisi Serdar Yücel'ün üzerine yürüdü. Yaşanan tartışma sonrası konuşan Yücel ise "17 yıl belediyede çalıştım, böyle kibirli bir başkan görmedim." sözleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 24,12'lik ve yüzde 15'lik teklifleri ayrı ayrı oylamaya sundu. TUHİM'in yüzde 24,12'lik teklifi oy çokluğu ile reddedilirken, yüzde 15'lik teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplu ulaşım ücretlerine daha önce 6 Şubat 2020'de yüzde 35 oranında zam yapılmıştı.

Uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

EKREM İMAMOĞLU İLE KURUL ÜYESİ TARTIŞTI

Oylama sonrası İmamoğlu, toplantıya 10 dakika ara verdi. Aranın ardından İmamoğlu salona dönmezken toplantıya İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlık yaptı.

"BÖYLE KİBİRLİ BİR BAŞKAN GÖRMEDİM"

İmamoğlu'nun toplantı süresince tartışma yaşadığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Temsilcisi Serdar Yücel, "17 yıl belediyede çalıştım, böyle kibirli bir başkan görmedim." ifadelerini kullandı.

Salon kapısından geri dönen İmamoğlu, Yücel'in üzerine yürüyerek "Arkamdan ne dedin duymadım. Ben seni muhatap almadığım için muhatap alınmak mı istiyorsun? Ben kurumunu muhatap alıyorum." şeklinde cevap verdi.