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Hüseyin Yayman'dan CHP'nin kadın cinayetleri araştırma önergesine ilişkin açıklama: Bu mesele siyaset üstüdür

Hüseyin Yayman'dan CHP'nin kadın cinayetleri araştırma önergesine ilişkin açıklama: Bu mesele siyaset üstüdür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 22:15
AK Parti Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP’nin genç yaştaki erkeklerin kadınlara yönelik saldırı ve şiddetinin araştırılması için verdiği önerge sonrası açıklamalarda bulundu. Yayman, önergeye neden hayır dediklerini, “Kadın çocuk ve aile meselesine gündelik politika ve siyaset penceresinden bakmayın. Bu mesele siyaset üstüdür.” ifadelerini kullandı.
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