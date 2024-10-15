Hüseyin Yayman'dan CHP'nin kadın cinayetleri araştırma önergesine ilişkin açıklama: Bu mesele siyaset üstüdür

AK Parti Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP’nin genç yaştaki erkeklerin kadınlara yönelik saldırı ve şiddetinin araştırılması için verdiği önerge sonrası açıklamalarda bulundu. Yayman, önergeye neden hayır dediklerini, “Kadın çocuk ve aile meselesine gündelik politika ve siyaset penceresinden bakmayın. Bu mesele siyaset üstüdür.” ifadelerini kullandı.

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