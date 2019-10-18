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18.10.2019

Hüseyin Yayman: “Kudüs şairi Nuri Pakdil, ömrünü milletine adamış bir insandı”

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan sevenleri yasa boğuldu. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, usta yazar Pakdil ile ilgili, “Zor dönemde çıkıp konuşan bir aydındı. Milletimiz kendisini Kudüs şairi olarak tanıdı. Ömrünü milletine adamış insanlardan bir tanesiydi. Ne malı mülkü vardı tek derdi Türkiye olan güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.” dedi.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş Nuri Pakdili anlattı: Emperyalistlere karşı duruşu takdire şayandı |Video GAZETECİ EKREM KIZILTAŞ NURİ PAKDİL'İ ANLATTI: EMPERYALİSTLERE KARŞI DURUŞU TAKDİRE ŞAYANDI |VİDEO

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