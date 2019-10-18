Gazeteci Ekrem Kızıltaş Nuri Pakdil'i anlattı: Emperyalistlere karşı duruşu takdire şayandı |Video

Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden usta yazar Nuri Pakdil Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 85 yaşında hayata veda eden, Kudüs hakkındaki eserleriyle tanınan usta yazar Nuri Pakdil'i Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş anlattı. A Haber canlı yayınında konuşan Kızıltaş, "Milletimizin başı sağ olsun. Nur, Pakdil, emperyalist karşıtı duruşu ve dik duruşu sebebiyle takdir gören bir isimdi. Kalem hayatı boyunca, konuşmalarıyla ve yeri geldiğinde gösterdiği tavrıyla örnek olan bir isimdi. Cenab-ı HAK gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.