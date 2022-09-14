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Hüseyin Öz’den “Ankara Kuşu” itirafı: 50 bin Euro şantaj parası ödendi

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Giriş: 14.09.2022 01:43
Güncelleme:14.09.2022 02:01
Sendikanın 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını ilan eden Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz hitabında önemli bir itirafta bulundu. Hak-İş Konfederasyonu yöneticilerinin Twitter’daki “Ankara Kuşu” hesabına 50 bin Euro ödediğini öne süren Öz, "İnsan Twitter infazcısına neden para öder?" açıklamasını yaptı.
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