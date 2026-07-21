CHP'de kritik hafta! Özgür Özel yeni parti kararını açıklıyor

CHP'de gözler bu hafta yapılacak kritik toplantılara çevrildi. İddiaya göre Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yeni siyasi oluşuma ilişkin açıklamalarda bulunacak, ardından il başkanları, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise çarşamba günü MYK toplantısına başkanlık etmesi ve toplantıda yeni ihraç kararlarının ele alınmasının beklendiği öne sürülüyor. CHP kulislerinde konuşulan son gelişmeleri A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.