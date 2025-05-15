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HÜRJET için İspanya ile tarihi anlaşma! Teknik özellikleri neler?

HÜRJET için İspanya ile tarihi anlaşma! Teknik özellikleri neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 09:39
Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, tarihi bir başarı yakalayarak İspanya Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil eğitim uçağı ihalesini kazandı. İspanya'da F-5 uçakları emekliye ayrılacak ve yerine HÜRJET kullanılacak. Kritik anlaşmayla HÜRJET, NATO sahnesine de çıkmış olacak.
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HÜRJET için İspanya ile tarihi anlaşma! Teknik özellikleri neler?
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