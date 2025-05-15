HÜRJET için İspanya ile tarihi anlaşma! Teknik özellikleri neler?

Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, tarihi bir başarı yakalayarak İspanya Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil eğitim uçağı ihalesini kazandı. İspanya'da F-5 uçakları emekliye ayrılacak ve yerine HÜRJET kullanılacak. Kritik anlaşmayla HÜRJET, NATO sahnesine de çıkmış olacak.

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