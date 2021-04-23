Hulki Cevizoğlu'ndan flaş açıklama: "Merkez Bankası’nın 128 milyar doları nerede?’ iddiası yurt dışı kaynaklı

CHP tarafından ortaya atılan "Merkez Bankası’nın 128 milyar doları nerede?’ iddiası ile ilgili çok önemli bir açıklama Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu'ndan geldi. Cevizoğlu, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının buharlaştığı iddiasının yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı ve yalanın 4 aşamadan oluştuğunu bildirdi.

ulki Cevizoğlu, bir özel televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu.

Cevizoğlu, "Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar nerede?" şeklindeki sorunun kaynağının yurt dışında yaşayan ve eskiden bankası bulunan işadamı olduğunu, Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına konunun iletildiğini söyledi. Cevizoğlu, reytingi her şeyi üstünde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getirildiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tarafından gündeme taşındığını bildirdi.



CEVİZOĞLU: "BU 128 MİLYAR DOLAR OLAYININ KAYNAĞI YURT DIŞINDA OLAN BİR İŞADAMI"



Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, şunları söyledi:



"Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir işadamı. Türk. Eskiden Türkiye'de bankaları olan, Türkiye'de hala bankacı arkadaşları bulunan birisi. Bankacı arkadaşlarının Merkez Bankası'nda mı, başka bankalarda mı ya da emekli olduğunu bilmiyorum."

"Ama Türkiye'deki bankacı arkadaşlarından aldığı haberi kendisi AK Parti'ye daha önce yanaşmak, yaklaşmak, samimiyeti ilerletmek amacıyla AK Parti'yle düşüncesi ve girişimi olan birisi ama beklediği sonucu alamayan, defalarca bu girişimler de kamuoyunda da bu girişimlerde de bulunan ama AK Parti'den sıcak yaklaşım alamayan bir kişi."



"MUHALİF BİR GAZETENİN EKONOMİ YAZARINA BU BİLDİRİYOR"



Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bunu bildiriyor. Orada başlıyor. Bana bu değerli ve saygın kişinin anlattıklarını naklediyorum. Sonra bu raytingi her şeyi üstünde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getirilerek gündeme getiriliyor ve en son noktada da, bu sürecin en son noktasında da konu CHP'nin önüne geliyor."



"KEMAL KILIÇDAROĞLU DA GÜNDEME ALIYOR"



"CHP Genel Başkanı da, bunu gündeme böyle taşıyor. Bunun geçmişi bu. Peki, bunu ben mi söylüyorum? Bunu bana sağın, solun, merkezin, kuzeyin, güneyin herkesin sevdiği ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı.

(MUHAMMED UZUN / SABAH)